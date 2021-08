Brann låner Bundesliga-keeper

sport

Grill har spilt fire kamper i Bundesliga for Bayer Leverkusen, og samtlige av kampene kom sist sesong.

– Jeg er glad for å være her. Det er et nytt eventyr for meg. Jeg har aldri vært i Norge før, men jeg gleder meg til å hjelpe laget utover høsten. Det blir hardt arbeid, men vi skal gjøre alt for at det blir en lykkelig slutt på sesongen, sier 22-åringen i en sak på Brann sine hjemmesider.

Grill har også vært i Mainz 05 og Kaiserslautern, og har kamper for aldersbestemte landslag i Tyskland.

Låneavtalen kommer bare litt over en uke etter at den danske målvakten Mikkel Andersen terminerte kontrakten med Brann som følge av det mye omtalte nachspielet på Brann stadion.

