Manchester City-stjerne skrev ny langtidskontrakt

Dias, som kom til City fra Benfica før sist sesong, var med på å sikre klubben et overlegent seriegull. Han ble også kåret til årets spiller.

Den portugisiske 24-åringen har vært en viktig brikke i Pep Guardiolas lag. De tok seg i vår også til Champions League-finalen, men måtte se Chelsea løfte trofeet.

Mandag ble det kjent at Dias har han skrevet under en ny kontrakt med de lyseblå, opplyser Manchester City. Hovedpersonen selv gleder seg over å ha signert.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad. Det sier sitt at jeg får en ny kontrakt så tidlig etter å ha kommet til klubben, sier Dias.

