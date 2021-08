sport

Berge er fullvaksinert, men avla likevel en positiv test søndag.

Solbakken fortalte at Norges medisinske personale er klare til å gjennomføre en medisinsk sjekk om en av landslagsspillerne skal bytte klubb i de siste timene av sommerens overgangsvindu, men at det ikke kan skje med Berge den neste tiden grunnet midtbanespillerens koronasmitte.

– Han vi kanskje «fryktet» at skulle komme i en situasjon, han ligger i senga, eller i hvert fall på sofaen og er innestengt i ti dager. Han kan vel kun gå til Russland nå, sier Solbakken.

Berge har vært ryktet bort fra Sheffield United etter at klubben rykket ned fra Premier League.

Mister viktige kamper

Koronasmitten gjør ham også uaktuell for de tre kampene i september, først mot Nederland onsdag.

Norge spiller borte mot Latvia lørdag og hjemme mot Gibraltar tirsdag neste uke. Også disse kampene er med i VM-kvalifiseringen.

Tyrkia leder Norges gruppe med sju poeng etter tre kamper. Montenegro, Nederland og Norge har seks. Bare puljevinneren får direkteplass i VM neste år.

Norge har ikke deltatt i et sluttspill for menn senior siden EM i 2000.

Solbakken er klar på at et tap mot Nederland betyr trøbbel. – I så fall er vi under et veldig press under resten av kvalifiseringen, sier han.

