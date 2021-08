Barmen på plass i Ålesund: – Håper ting ordner seg

sport

Midtbanespilleren fikk nylig sparken av Brann for sin rolle i det mye omtalte nachspielet i klubbens stadionlokaler. Siden har det vært stor avstand i sluttforhandlingene, men tirsdag kveld går det mot en løsning.

Det melder både TV 2, BA og Bergens Tidende. Med en sluttavtale på plass kan Barmen få seg en ny arbeidsgiver i timene før overgangsmarkedet stenger.

28-åringen er allerede i Ålesund. Der sa han følgende til TV 2 om siste status:

– Jeg har ikke noe avtale som er klar, verken med Aalesund eller Brann, men jeg kommer her fordi jeg håper ting vil ordne seg i kveld. Så får vi se. Jeg gjør i hvert fall mitt for at dette skal gå gjennom.

Barmen la også ord på hvordan han har hatt det den siste tiden.

– Det siste døgnet har vært kaos. De siste tre ukene har vært fullstendig kaos. Det har rett og slett vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som Brann-gutt oppi alt dette.

Blir det en overgang til AaFK i 1. divisjon, vil Barmen igjen få Lars Arne Nilsen som sjef. Over flere år jobbet de sammen i Brann.

