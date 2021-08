Carlsen tok første stikk etter storspill – styrer mot semifinale

sport

Den norske verdensmesteren vant begge sine to hurtigsjakkpartier med hvite brikker, mens det ble remis da han spilte med svarte. Carlsen var så overlegen at det ikke ble nødvendig å spille et fjerde parti.

Onsdag vil uavgjort være nok til å ta Carlsen til semifinalen. Ved norsk tap blir duellen utlignet, og omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon må til for å kåre en vinner.

Basert på tirsdagens oppvisning kommer ikke Carlsen til å la det gå så langt. Seieren var en slags revansj for 30-åringen, som tidligere i sommer ble slått ut av Duda i verdenscupen. Selv kjente han ikke på en slik følelse.

– Nei, jeg får ikke revansj av å slå noen én gang. Jeg må møte opp i morgen med samme energinivå som i dag, sa Carlsen.

Den niende turneringen i Champions Chess Tour er den siste før finalen om en måned. Carlsen står med kun to turneringsseirer siden formatet ble innført i fjor høst.

(©NTB)