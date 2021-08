Fersk landslagsspiller klar for Rosenborg

sport

Jøsendal fullfører sesongen for Avaldsnes, før hun blir Rosenborg-spiller etter nyttår. Det bekrefter RBKs styreleder Ørjan Engen overfor Adresseavisen.

– Jeg valgte Rosenborg fordi det er en klubb med ambisjoner, og som vil opp og frem. Jeg kjenner til mange av spillerne, som har sagt at det er en fin spillergruppe. I tillegg kjenner jeg også til Steinar Lein fra før, sier spilleren selv til avisen

Et par timer før hun ble klar for Rosenborg, ble hun tatt ut på A-landslaget for første gang.

– Det er utrolig kjekt å være på landslaget. Det er en drøm og et mål jeg har jobbet mot siden jeg var bitteliten, sier hun.

20-åringen har rukket å spille 38 aldersbestemte landskamper.

