Grøgaard bytter til Strømsgodset

Grøgaard har de siste sesongene vært i Brann siden overgangen fra Odd i 2018. Han fikk 57 ligakamper for bergenserne, men har slitt med spilletiden denne sesongen.

Tirsdag kveld ble forsvarsspilleren klar for Strømsgodset. Branns kamp mot nettopp Godset på Marienlyst 21. august ble Grøgaards siste for de rødkledde.

27-åringen var en av tolv spillere som var med på det mye omtalte nachspielet på Brann stadion.

– Det er en fantastisk mulighet som dukket opp for meg. Jeg føler meg veldig ønsket, og det ble et enkelt valg for meg. Det har vært moro å komme på Marienlyst å spille. Jeg ser fram til å ha Godset-fansen i ryggen når jeg spiller her, sier Grøgaard i et intervju publisert på Godsets nettsider.

Strømsgodset har med Grøgaard på plass signert en stopper og kvittet seg med en midtbanespiller. Mikkel Maigaard ble tidligere tirsdag klar for Sarpsborg.

