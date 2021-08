Gregersen til fransk fotball – skrev fireårskontrakt med Bordeaux

sport

Alt det formelle var i boks sent tirsdag kveld. Bordeaux bekreftet da at Gregersen har inngått en avtale på fire år.

Tidligere på dagen forlot han landslagssamlingen i Oslo for å ta et fly til Frankrike. Ifølge VG er totalrammen rundt Molde-salget på rundt 20 millioner kroner.

– Stian er en svært interessant spilletype. Han er en moderen forsvarsspiller som raskt vil tilpasse seg laget vårt. Vi er stolte over å ha hentet ham, sier Bordeaux-direktør Admar Lopes.

Laget har kommet skjevt ut i den franske serien og har to poeng etter fire kamper. Lørdag ble det 0-4-tap for Nice.

Gregersen fikk for alvor sving på karrieren da han ble lånt ut til moderklubben Kristiansund i 2015. På nivå to ble han kåret til årets spiller i divisjonen den sesongen.

Kristiansunderen har siden spilt for Molde kun avbrutt av et låneopphold i Elfsborg i 2019.

26-åringen fikk sin debut for landslaget i 0-3-tapet for Tyrkia i VM-kvalifiseringen i mars. Siden har han spilt ytterligere to landskamper.

(©NTB)