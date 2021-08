Odd sikret seg tidligere RBK-spiller

sport

Jevtovic ble tirsdag hentet fra danske AGF.

– Dette er en veldig god kantspiller som passer inn i 4-3-3. Jevtovic er heller ikke ukjent med norsk fotball da han tidligere har spilt for Glimt og Rosenborg. Jeg er veldig glad for at vi fikk landet denne avtalen, sier Odd-trener Jan Frode Nornes.

Jevtovic spilte 23 kamper og noterte seg for ni scoringer for Bodø/Glimt i 2016. Deretter ble det 13 mål på 31 kamper for Rosenborg året etter. Han var med på å vinne Eliteserien med trønderne.

Siden han var i Norge sist, har serberen spilt for både Antalyaspor i Tyrkia, Røde Stjerne i Serbia og Apoel i Kypros. Han gikk til Aarhus-laget AGF foran 2020/21-sesongen og spilte 15 kamper.

28-åringen fikk kun ett innhopp på fire minutter denne sesongen. Han var ikke i troppen i de siste seks kampene i Danmark.

