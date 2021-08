Ronaldo bekreftet klar for United – kan koste klubben opp mot 230 millioner kroner

sport

«Juventus says goodbye til Cristiano Ronaldo», skriver Juventus på Twitter. Tirsdag offentliggjorde den italienske klubben at Ronaldo er klar for Manchester United, etter at han like før helgen ble bekreftet klar av den engelske klubben.

Juventus la i tillegg fram detaljerte tall på hjemmesiden om hvor mye Ronaldo vil koste Ole Gunnar Solskjær og co.

– Manchester United kan offentliggjøre enighet med Manchester United FC om overgangen for spilleren Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo for en sum på 15 millioner euro (ca. 150 millioner kroner) som vil bli betalt i fem finansielle år, skriver klubben.

– Det kan økes opp til maks åtte millioner euro (ca. 80 millioner kroner) basert på konkrete prestasjonsklausuler i løpet av kontraktens lengde den nye arbeidsgiveren har med spilleren, skriver klubben.

De skriver videre at nedbetalingsplanen gjør at Ronaldos overgangssum først er nedbetalt når han har rukket å bli 41 år, i 2026.

Juventus kjøpte Ronaldo for nærmere én milliard kroner i 2018.Ronaldo kann få sin debut mot Newcastle etter landslagspausen. Ronaldo har skrevet under en toårskontrakt.

