Ruud møter nederlender i US Open

Nederlenderen er rangert som 117 i verden. Det er også det høyeste han har vært noen gang på rankingen.

De to har aldri møtt hverandre på ATP-nivå.

Van de Zandschulp kom under 0-2 i sett mot spanske Carlos Taberner i første runde, men snudde kampen og vant 3-2 etter 3 timer og 37 minutter.

Ruud erkjente etter seieren over Yuichi Sugita at han kjenner spanjolen bedre, men han sa også at han får god hjelp til analyse:

– Pappa (Christian) har fått den jobben og vært mest ute og sett. Det blir nok litt scouting senere, og vi skal nok se kampen som ble spilt i dag, på nytt, sa Ruud til NTB om oppgjøret mellom van de Zandschulp og Taberner.

Ruud fikk en betydelig enklere vei til andre runde og avgjorde kampen mot japanske Sugita på 1 time og 51 minutter mandag.

I en eventuell tredjerunde kan åtteseedede Ruud møte Alejandro Davidovich Fokina, som han tapte for etter fire timers spill i Roland Garros i juni.

Kampen mot van de Zandschulp spilles onsdag.

