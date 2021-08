Sluttspurt ga Elverum-jubel i serieåpningen

sport

Vertene var foran med fire mål i lange strekk etter pause, men avslutningen ble intens. Kjappe scoringer på rappen tok Elverum opp på 31-31 med underkant av fem minutter igjen.

I sluttsekundene scoret Dominik Máthé vinnermålet. Det var et hardt slag for et Drammen-lag som ikke hadde ligger under siden åpningskvarteret.

Matchvinneren ble så glad etter sluttsignalet at han stormet opp på tribunen for å feire med bortesupporterne.

– Det betyr så mye. Vi ønsket å starte med seier, og vi klarte det. Det var en veldig vanskelig kamp. Vi var ikke forberedt på at det skulle bli så vanskelig, sa Máthé til TV 2.

DHK ledet 20-17 etter første omgang. Der hadde gjestene fra Elverum vært hvassest i starten, men falt bakpå etter 12-12-utligningen. Først helt på tampen greide tittelforsvareren å presse fram ledelse og seier.

Máthé ble kampens toppscorer med ti mål. Ungareren fikk et tosifret antall med fulltrefferen som sikret Elverum alle poengene i en duell mellom lag som er tippet å prege toppen av tabellen.

August Baskår Pedersen noterte ni DHK-mål.

Sist sesong ble Elverum kåret til mester med 22 poeng etter kun tolv spilte kamper. Koronasituasjonen gjorde at sesongen måtte avbrytes, og det ble heller ikke et sluttspill. Drammen ble ligatreer med 15 poeng.

