Barmen enig med Brann om sluttavtale – skrev under for AaFK

28-åringen fikk nylig sparken av Brann for sin rolle i det mye omtalte nachspielet i klubbens stadionlokaler. Siden var det stor avstand i sluttforhandlingene, men tirsdag kveld kom de fram til en løsning.

Det bekreftet Brann i en pressemelding litt over klokka 23. En halvtime senere opplyste Aalesund at klubben har signert Barmen på en avtale som i første omgang strekker seg ut året.

Vil videre

Verken Brann eller Barmen ønsker å kommentere detaljene i sluttavtalen.

– Jeg ønsker å legge nachspielsaken bak meg og bidra til å skape ro rundt Brann, slik at spillerne og klubben kan konsentrere seg fullt ut om å redde plassen i Eliteserien. Jeg er lei for at jeg handlet som jeg gjorde og for støyen det har skapt for klubben jeg har vokst opp i og er glad i, sier Barmen.

Branns daglig leder Vibeke Johannesen kommenterer enigheten slik:

– Av hensyn til ro for de øvrige spillerne, klubben og behovet for fokus på det sportslige fremover, er vi glade for at vi er blitt enige om en avtale som også gir Barmen muligheten til å komme seg videre. Vi ønsker Kristoffer lykke til, og ser fram til at vi som klubb kan legge dette bak oss og begynne jobben med å bygge opp igjen tilliten til alle som er glade i Sportsklubben Brann.

Føler seg trygge

I sin nye klubb blir Barmen gjenforent med trener Lars Arne Nilsen. De jobbet sammen over flere år i Brann.

– Vi er rimelig trygge på at Kristoffer er klar for å jobbe knallhardt i denne perioden for å lykkes på egne og AaFK sine vegne, sier Aalesunds sportslig leder Bjørn Erik Melland.

AaFK er nummer fire med 29 poeng i 1. divisjon etter 16 kamper. Det er to poeng opp til tabelltoer Jerv på direkte opprykksplass.

