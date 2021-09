Carlsen til semifinale i Champions Chess Tour

sport

Tirsdag vant den norske verdensmesteren begge sine to hurtigsjakkpartier med hvite brikker, mens det ble remis da han spilte med svarte. Carlsen var så overlegen at det ikke ble nødvendig å spille et fjerde parti.

Dermed ledet Carlsen 1-0 i kamper etter første dag over polske Duda, og dermed var Duda som måtte angripe onsdag. Det gjorde han, men lyktes ikke mot en nordmann i kanonform.

Onsdag startet Carlsen sterkt. Nordmannen vant det første partiet med svarte brikker, og kunne dermed avgjøre kvartfinalen med seier med hvite brikker i det andre partiet.

– Det var litt pussig, jeg sto klart best, og gjorde en tabbe, men jeg sto fortsatt ikke noe dårligere, sa Carlsen om det første partiet til TV 2 etter at semifinalebilletten var sikret.

Det klarte han imidlertid ikke, men sikret remis etter en ujevn stilling gjennom hele partiet.

I parti nummer tre var igjen Carlsen sterk med svarte brikker. Han sikret semifinaleplass med seier og avanserte med 2,5 poeng mot 0,5 poeng for dagen og dermed 2-0 i kamper.

– Jeg ble stående utrolig godt posisjonelt. Jeg så egentlig ikke etter noen kjappe taktikker, men jeg spilte på angrep, for å sikre seieren, sa han.

Nordmannen var aldri truet. Han avgjorde kvartfinalen etter seks av åtte mulige partier.

– Det er lenge siden jeg har vunnet en kamp så overbevisende, sa Carlsen.

I semifinalen venter armenske Levon Aronian etter at han slo Sjakhrijar Mamedjarov i sin kvartfinale.

(©NTB)