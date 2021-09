Kulestøter fratatt gullet i Paralympics – kom for sent

sport

Talsmann Craig Spence for IPC (Den internasjonale paralympiske komité) sier at Zolkefli, og to andre utøvere, fikk lov til å konkurrere etter å ha protestert da de ikke møtte opp i tide.

– De var for sene. De hadde kanskje en logisk grunn for å være sene, og derfor tillot vi dem å konkurrere og se på saken etterpå, sa Spence.

Også Jordi Patrici Congo Villalba fra Ecuador og australske Todd Hodgetts ble diskvalifisert fra F20-klassen og endte sist på resultatlisten.

En anke ble levert inn, men avgjørelsen ble stående. Diskvalifiseringen sendte Maksim Koval fra Ukraina til topps. Landsmann Oleksandr Jarovji tok sølv, mens Efstratios Nikolaidis fra Hellas tok bronsen.

Spence opplyste at de tre diskvalifiserte møtte opp tre minutter for sent.

