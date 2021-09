sport

– Jeg har hatt en spesiell landslagskarriere. Jeg fikk mange kamper før jeg fylte 20 år, men så kom det opp mange gode unge spillere, og jeg har måttet kjempe meg i posisjon igjen. Jeg er veldig stolt. 25 kamper er utrolig stort, sa han etter treningen på Lillestrøms treningsfelt torsdag.

Dæhli debuterte som 18-åring i en av Per-Mathias Høgmos første kamper som landslagssjef og var fast i startoppstillingen i ett år fra mars 2016. Før han fylte 20 hadde han spilt ni ganger fra start på A-landslaget. Siden har 26-åringen opplevd det bare seks ganger til.

Det ble 13 kamper under Høgmo, 10 under Lars Lagerbäck, men Dæhli slapp til bare to ganger i svenskens 23 siste kamper som sjef. Han fikk sin 24. landskamp som kaptein for «nødlandslaget» i fjor høst, og onsdag kom jubileumskampen i Ståle Solbakkens sjette kamp som sjef. Han kom inn for Jens Petter Hauge den siste halvtimen.

Perfekt

– Kampbildet passet Mats perfekt. Han har ekstremt god fotballforståelse og er defensivt solid. Han flytter seg hurtig og er god i posisjonsspillet, samtidig som han fortsatt har den kreative biten. Det trengte vi da kampen sto og vippet, og han løste det veldig bra, sa Solbakken.

– Mats er en veldig oppegående mann, og i min tale til ham sa jeg at han helt sikkert kommer til å bli fotballtrener. Han er opptatt av god ledelse og av spillestil og slikt.

– Det var fine ord fra Ståle, sa Dæhli, men han har ikke planer om å legge støvlene på hylla med det første.

Lover godt

– Jeg føler meg i god form og har spilt godt på klubblaget. Jeg mener at jeg har tatt store steg, sa Nürnberg-proffen som startet sin proffkarriere i Manchester Uniteds akademi.

Han føler at landslaget har noe på gang og vil gjerne bidra videre.

– Det er mange unge spillere som begynner å ta ansvar, sultne spillere som vil mye. Jeg så en glød og en gnist i kampen mot Nederland som lover godt.

