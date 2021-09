sport

Den italienske Serie A-klubben understreker at Giroud ikke har vært i kontakt med noen lagkamerater siden søndagens ligakamp.

Giroud ble i sommer hentet til Milan fra Chelsea etter mange sesonger i Premier League. 34-åringen scoret sine to første mål for sitt nye lag i 4-1-seieren over Cagliari sist helg.

Milans neste kamp er hjemme mot Lazio 12. september.

