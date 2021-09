Høie om Solbakken: – Mindre solidarisk med resten av idretten

sport

– Vi får ikke gjort noe mer med dette enn å stemme under stortingsvalget, sa Solbakken etter VM-kvalifiseringskampen mot Nederland.

Han har vært kritisk til at NFF ikke har fått lov til å fylle opp mer av Ullevaal stadion.

Helseminister Høie har en klar beskjed til landslagssjefen:

– Fotballen har vært blant de områdene som har fått flest unntak gjennom hele pandemien. Fotball er også det forbundet i Norges idrettsforbund som jeg opplever har vært gjennomgående mindre solidarisk med resten av idretten gjennom pandemien, sier Høie til NTB.

Helseministeren stusser over Solbakkens uttalelse om at et regjeringsskifte må til.

– Det er veldig rart. Noe av det som har vært fint i Norge, er at vi har unngått at pandemihåndtering har blitt et partipolitisk spørsmål selv når det er valgkamp. I en del andre land har det gått veldig galt.

Solbakken selv ønsket ikke å utbrodere dagen etter Nederland-kampen.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette. Jeg føler at jeg blir en sånn som syter og klager, og det blir veldig mye meldinger i mailboksen min fra mange som mener veldig mye om dette. Men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon og hvorfor vi ikke kan legge litt bedre til rette for det, sa Solbakken under landslagets pressekonferanse torsdag.

Større kapasitet

Kampen mot Nederland fylte de 7000 tillatte setene på Ullevaal stadion onsdag. Dagen etter kom regjeringen med meldingen om at utendørs arrangementer kan ha opptil 10.000 fra og med lørdag.

Det betyr at tirsdagens kamp mot Gibraltar får ha nesten 50 prosent flere tilskuere. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet mener den endringen kom noen dager for sent.

– Det er en bevegelse i riktig retning. Det er hyggelig at det økes, men synd at det skjer dagen etter en av de viktigste landskampene på lenge, sa Bjerketvedt.

– Vi styrer ikke koronasituasjonen i Norge ut fra når det er landskamper, var Høies kontante svar.

Langet ut

Det var sist uke at Solbakken ikke klarte å holde tilbake sitt engasjement under en pressekonferanse om regjeringens håndtering av idretten under pandemien.

– Med all respekt må det være lov å sette spørsmålstegn ved myndighetenes behandling av toppidretten og breddeidretten. Jeg har enorm respekt for ansvaret de har, men jeg bor i et land (Danmark) hvor jeg ser hvor godt det kan fungere, sa Solbakken innledningsvis på spørsmål fra NTB.

– Det står til stryk, mest det som gjelder breddeidretten. Det er nesten litt provoserende. Idretten skal ikke være i en særstilling, men nå skrikes det etter sunn fornuft, sa han.

