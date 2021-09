Italia avga poeng mot Bulgaria

sport

Bulgaria holdt overraskende den nybakte europamesteren til uavgjort på Stadio Artemio Franchi i Firenze torsdag.

Roberto Mancinis fotballherrer tok en oppskriftsmessig ledelse ved Federico Chiesa etter 16 minutter.

Men bulgarerne gjorde det vanskelig for de blåkledde vertene, og fikk lønn for strevet fem minutter før hvilen. Atanas Illiev, som til daglig spiller i Serie B, utlignet for bortelaget.

Chiesa var nære å notere sin andre scoring for kvelden etter en snau time, men Bulgaria holdt stand.

Italia leder gruppe C med ti poeng etter fire runder i VM-kvalifiseringen. Deretter følger Sveits på seks poeng, mens Nord-Irland har fire. Bulgaria og Litauen ligger i bunnen med henholdsvis to og null poeng.

Neste oppgave for Italia er Sveits førstkommende søndag.

