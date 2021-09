NFF om regjeringens tilskuerøkning: – På tide å åpne enda mer

sport

Antallet publikummere økes med 3.000 fra hvor mange som slapp inn til onsdagens kamp mot Nederland. Gibraltar-kampen spilles kommende tirsdag.

Endringene trer i kraft på lørdag.

– Det er en bevegelse i riktig retning. Det er hyggelig at det økes, men synd at det skjer dagen etter en av de viktigste landskampene på lenge, sier Norges Fotballforbunds (NFF) generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde åpningen for flere personer på utendørsarrangementer med faste plasser på en pressekonferanse torsdag. Det skjer til tross for at trinn 4 i gjenåpningsplanen avlyses.

– Fullt forsvarlig

Bjerketvedt mener det er plass til flere enn 10.000 på Ullevaal.

– Vi har hatt tett kontakt med myndighetene for å få gjennomslag for flere enn 7000. Vi synes det er på tide å åpne enda mer. At det innføres løsninger som mange andre steder i Europa, sier Bjerketvedt.

Han peker på at reglene bør handle om prosentandelen av anleggets kapasitet. Han hadde et håp om at de skulle få lov til å fylle halve anlegget, som ville bety omkring 13.000 tilskuere.

– Smitten stiger, og trinn 4 er avlyst, men likevel står dere for at flere bør inn på Ullevaal?

– Det er en krevende vekst nå. Likevel er situasjonen annerledes nå enn for eksempel i fjor høst. Vi skal ikke gjøre noe som setter noen i fare. Det er fortsatt fullt forsvarlig med flere enn 10.000, men det er bra at vi har fått en økning, sier Bjerketvedt.

Idrettsnasjon

Landslagssjef Ståle Solbakken uttrykte etter kampen mot Nederland nok en gang frustrasjon over at kun 7.000 fikk lov å komme inn portene. På torsdagens pressekonferanse var han mer ordknapp.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette, men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon og hvorfor vi ikke kan legge litt bedre til rette for det. Hvorfor vi ikke har tatt del i den idrettsdugnaden overhodet, sa Solbakken.

I henhold til anbefalingen fra Helsedirektoratet vil det fortsatt være en begrensning på 50 prosent av total kapasitet på arenaene, med en øvre grense på 10.000 personer utendørs. Innendørs er den øvre grensen 5000.

Forutsetningen for at tilskuerne slipper inn, er at de kan framvise gyldig koronasertifikat.

Ullevaal stadion har en kapasitet på ca. 27.000 tilskuere.

(©NTB)