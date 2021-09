Solbakken etterlyser dialog og forståelse

sport

Regjeringen åpnet torsdag for at det kan komme inn opp til 10.000 tilskuere på VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar tirsdag.

Solbakken virket oppgitt over at den beskjeden kom dagen etter Nederland-kampen, der det slapp inn bare 7000.

– Jeg har ikke lyst til å stå og prate så mye om dette. Jeg føler at det blir til at jeg er en sånn som syter og klager, og det blir veldig mange meldinger i mailboksen min fra folk som mener mye om dette og er veldig engasjert. Men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon, og hvorfor vi ikke skulle klare å legge til rette litt bedre for det, sa Solbakken.

– Det gjelder ikke bare fotballen, men andre idretter, at vi ikke har tatt del i den idrettsdugnaden overhodet.

Norges landslag for menn måtte på grunn av norske koronaregler gi walkover i en nasjonsligakamp i fjor og stille et «nødlandslag» i en annen, og alle de tre hjemmekampene i første halvår måtte spilles i utlandet. Ingen andre europeiske landslag har opplevd tilsvarende under pandemien. Norges kvinnelandslag var det eneste som ikke fikk gjennomført alle sine kamper i EM-kvalifiseringen, og som kjent ble vårsesongen i alle hallidrettene avlyst. Også der skiller Norge seg ut.

Fungerte

– Jeg synes samlingen i mars var tøff, og så ser vi hvor godt det kan fungere med testing. Nå blir jeg sånn smittevernekspert igjen, og så får jeg tusen meldinger, og så blir det helt feil, men jeg sier det likevel: Den testingen som foregikk i går fungerte veldig bra. Det ble registrert fire eller fem positive prøver blant 7000, og det hele gikk veldig fint, sa Solbakken.

– Det som provoserer Lise (Klaveness) og meg er manglende dialog og forståelse. Så kommer det en utvidelse dagen etter kampen mot Nederland. Da hadde det kanskje gått an å sette seg og snakke sammen og få til dette, for NFF hadde det klart. Vi ba ikke om fullt hus, men om iallfall 50 prosent kapasitet.

Kritisk

Solbakken møtte mediene i Lillestrøm dagen etter 1-1-kampen mot Nederland. Onsdag var det bare tillatt med 7000 på tribunene, og Solbakken var meget kritisk til dette i intervju med TV 2 og på den påfølgende pressekonferansen.

Han sa blant annet at det er konkurransevridende at Norge måtte spille sin hjemmekamp mot Tyrkia foran «30 pensjonister» i Málaga og kampen mot Nederland foran 25 prosent av Ullevaals kapasitet, mens det blir fullt hus når de samme lagene venter på bortebane.

Norge fortsetter VM-kvalifiseringen borte mot Latvia lørdag.

