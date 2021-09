Solskjær får Ronaldo «hjem» tidligere enn ventet

sport

Onsdag scoret Ronaldo to ganger mot Irland i VM-kvalifiseringen, og med det overtok han verdensrekorden for antall landscoringer med 111. Samtidig fikk han et gult kort som gjorde at han er suspendert til den kommende kvalkampen mot Aserbajdsjan.

Ettersom Ronaldo ikke kan spille den kampen, har landslagsledelsen bestemt seg for å la stjernespissen stå over lørdagens privatkamp mot VM-arrangøren Qatar. Dermed kan han reise tilbake til Manchester, der han nylig signerte for United for annen gang i karrieren.

Ronaldo-kjøpet rundet av et solid overgangsvindu for United-sjef Ole Gunnar Solskjær. Han har fra før hentet inn Jadon Sancho og Raphaël Varane, og alle tre er aktuelle for hjemmemøtet med Newcastle i Premier League 11. september.

(©NTB)