Bilder lagt ut på Milans twitterkonto viser Ibrahimovic i full trening onsdag. 39-åringen skadet seg mot slutten av forrige sesong. Det gjorde at han ikke kunne delta i europamesterskapet.

Sky Sport Italia skriver at Ibrahimovic scoret to ganger i en internkamp på treningsanlegget Milanello denne uka. Gazzetta dello Sport melder også at svensken er tilbake i slag.

Milan spiller seriekamp mot Lazio 12. september. Det er tre uker før Ibrahimovic fyller 40 år. Det skjer 3. oktober.

