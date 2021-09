Solbakken vil ikke snuble i Latvia

sport

Gibraltar hadde 1-1 borte mot Latvia til det 85. minutt onsdag, inntil to sene scoringer ga hjemmelaget 3-1 og sin første seier i kvalifiseringen. Solbakken lar seg ikke lure til å tro at det et et godt mål på motstanderens styrke.

– Latvia skapte sjanser borte mot Nederland og tapte bare 0-2. De greide 3-3 borte mot Tyrkia, og de ledet 1-0 over Montenegro inntil (Stevan) Jovetic scoret to fantastiske mål. Det er masse snubletråder, sier landslagssjefen.

– Alle trenere sier at det blir ikke walkover og bla bla. Det må jeg si også, og jeg mener det vel også.

Han er forberedt på vanskelige spilleforhold.

– De spiller på sin åpne stadion, og vi vet at det kommer til å bli vind. I kampen mot Gibraltar så vi utspark som ikke kom over midtstreken, sier han.

– Latvia har noen gode enkeltspillere. Alle nasjonene i den delen av Europa har gode ballspillere. Vi må sørge for høyt tempo, for vi har flere spillere enn dem som er vant til det. Det må vi utnytte.

Latvia må også greie seg uten sin kaptein og stopperkjempe Antonijs Cernomordijs, som pådro seg gult kort mot Gibraltar og er utestengt.

For Norges del er to spillere klare igjen etter å ha vært utestengt mot Nederland. Alexander Sørloth har sonet for gult kort, Kristian Thorstvedt for rødt.

Belastning

Solbakken må ta hensyn til belastning etter den utmattende Nederland-kampen når han velger et lag og legger en plan for kampen i Riga.

– Det er veldig vanskelig å svare på hvor mange endringer det blir i laget. Trenerteamet har alt hatt siste Latvia-gjennomgang i dag, men spillerne skal få hvile hodet til fredag og få presentert motstanderen før treningen i Riga, sier han.

– Så presenterer vi kampplanen og laget, eller nesten-laget. Noen må få en natt til før vi avgjør om de er klare. Treningen blir ikke særlig intensiv. Det gjelder å ha fysikken i orden til kampen.

Solbakken hadde med seg 13 av de som ikke startet til treningsøkta i Lillestrøm torsdag. Startelleveren mot Nederland hadde restitusjonstrening på Ullevaal, mens Erik Botheim er avgitt til U21-landslaget.

I kjelleren

Landslagssjefen trakk fram Stefan Strandberg som et eksempel på spillere som tok ut mye mot Nederland.

– I dag kom Stefan knapt opp av senga. Vi så mot slutten av kampen at han gikk helt ned i kjelleren. Det er ikke sikkert at han blir klar fysisk til å møte Latvia, sa han og la til at det ikke dreier seg om noen skade i vanlig forstand.

Med seier over Latvia lørdag og hjemme mot Gibraltar tirsdag vil Norge være helt i tetsjiktet før de avgjørende kampene i oktober og november. Kanskje er laget til og med på topp.

– Nå konsentrerer vi oss først om Latvia. Vi må ta dem, og så ta Gibraltar. Neste måned er det Tyrkia borte, og jeg tror det er mulig å slå dem. Hvis vi gjør det, kan alt skje. Da kan vi bli nummer en eller to.

Gruppevinneren får VM-billett, mens toeren skal ut i omspill med semifinale og eventelt finale om VM-billett mot andre gruppetoere eller eventuelt gruppevinnere fra nasjonsligaen.

