Formel 1: Verstappen i pole igjen

Nederlenderen tok førsteplassen foran VM-leder Lewis Hamilton, mens Valtteri Bottas ble treer på banen i Zandvoort.

Verstappen har vært best i fem av de seks siste F1-kvalifiseringene. Red Bull-stjernen var også raskest i den siste treningsomgangen.

Det røde flagget måtte fram to ganger i kvalifiseringen. Williams-førerne George Russel og Nicholas Latifi krasjet begge i barrierene.

Tidligere lørdag ble det kjent at Kimi Räikkönen (41) har testet positivt på koronaviruset. Finnen forsvant med det ut av startlistene. Det skjedde få dager etter at veteranen kunngjorde at han legger opp ved sesongslutt.

Sist helg ble VM-runden i Belgia spolert av svært regntunge forhold. Der fikk førerne kun kjøre to runder bak en sikkerhetsbil, og Verstappen ble utropt som vinner. Etterpå kalte Hamilton det hele for en farse.

Den britiske Mercedes-føreren har vunnet Formel 1 de fire siste årene og leder med tre poeng på Verstappen før søndagens løp.

