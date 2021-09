Martial berget fransk poeng mot Ukraina

sport

Det var Ukraina som kom best i gang på eget gress. Andrij Jarmolenko var svært nære ved to anledninger, og minuttet før pause kunne vertene endelig juble for nettkjenning.

En svak klarering fra en fransk forsvarsspiller endte til slutt hos Mykola Sjaparenko. 22-åringen lot seg ikke be to ganger og feide ballen i krysset fra snaut 17 meter. Unggutten tok til tårene etter det som var hans første landslagsmål.

Fem minutter ut i den andre omgangen kom utligningen. Manchester United-profilen Anthony Martial pirket inn 1-1 etter litt klabb og babb i Ukraina-feltet. Det var hans andre nettkjenning for «Les Bleus». Den kom i hans 29. kamp for Frankrike.

Moussa Diaby var svært nære å sikre tre franske poeng 13 minutter før full tid Kiev, men stolpen sto i veien for Leverkusen-spilleren.

Frankrike topper gruppe D med ni poeng etter fem kamper. Deretter følger Finland med fem poeng, men finnene har to kamper mindre spilt enn de regjerende verdensmesterne. De to møter hverandre i neste kamp tirsdag.

