Ståle Solbakken utfordret sine spillere før kampen og lovet dem en «liten finale» mot Tyrkia i oktober om de vinner denne samlingens to siste kamper. Det var klasseforskjell i Riga, og seieren kunne blitt mye større.

En tam avslutning på første omgang og en svak start på den andre kunne ikke ødelegge inntrykket av en meget sterk kamp. Særlig herjet Moi og Birger Meling på Norges venstreside, og de sto bak en haug med sjanser.

– Det var en fantastisk gjennomført bortekamp. Det er lenge siden jeg har sett Norge dominere med ball som i dag. Faktisk var det en nytelse, sa Solbakken på pressekonferansen.

Skåret i den norske gleden var at målforskjellen ikke fikk det kjempeløftet den kunne fått. Norge hadde 24 avslutninger og to stolpetreff. Joshua King ble byttet inn i det 88. minutt og rakk å misse to kjempesjanser.

Steppet opp

Før avspark tok Norge lagbilde bak et banner med påskriften «Human rights on and off the pitch», men laget levnet ikke vertene mange rettigheter da kampen kom i gang.

I en halv time fikk Latvia oppleve hvordan det føles å bli fullstendig rundspilt. Solbakken hadde i en tale til spillerne, lagt ut på landslagets Twitter-konto, sagt at Norge måtte gjøre kampen selv. Han krevde at alle skulle ville ha ballen og ingen gjemme seg. Slik så det også ut da Norge spilte seg til sjanse etter sjanse mot et hjemmelag med ryggen mot veggen.

– Ståle har veldig mye i seg, mye passion. Det smitter veldig over på spillerne. Han sier ofte de riktige tingene og treffer nøyaktig med kampplanen. Han må ikke slutte med de talene. Vi steppet opp ved å være mer fysiske, og tøffere med hverandre, sa Moi, som var kampens store spiller.

Etter en halv omgang fortalte Uefa-statistikken om 84 prosent norsk ballbesittelse, 119-17 i fullførte pasninger, 5-0 i hjørnespark og 8-0 i avslutninger, men det sto bare 1-0.

Straffet

Etter vel 17 minutter gikk Kristian Thorstvedt over ende i duell med venstreback Raivis Jurkovskis, og dommeren pekte på straffemerket. Det var ingen klar forseelse, og VAR-dommerne brukte to og et halvt minutt på å godkjenne avgjørelsen. Haaland hadde stått klar lenge, og da han fikk klarsignalet nølte han ikke med å «dryle» sitt niende landslagsmål i hjørnet.

Onsdag handlet det om hvilken back/kant-kombinasjon som tettet best igjen. Lørdag var det angrep som gjaldt på begge sider. Moi og Meling herjet på venstre som Martin Ødegaard og Marcus Holmgren Pedersen på høyre, og Norge fikk gjennombrudd gang på gang.

Thorstvedt viste seg som den perfekte mellomromsspiss da Solbakken utvidet formasjonsrepertoaret med 4-2-3-1, og sjansene kom tett. Haaland fikk den første store i det 7. minutt da dommeren ga fordel etter en felling av Ødegaard og Moi spilte Dortmund-spissen gjennom. Han rundet keeper, men fikk spiss vinkel, og en forsvarer reddet på streken.

Noen minutter senere jaget Moi en langpasning i bakrom og nådde ballen samtidig med keeper. Ballen gikk utenfor mens begge spillerne måtte ha behandling. Moi ristet av seg knesmellen og var involvert igjen da Meling rett etter ledermålet skjøt i stolpen.

Yppet seg

I det 32. minutt tvang Southampton-spilleren keeper til en god beinparade, men resten av omgangen falt kvaliteten i det norske spillet noe, og Latvia kom til sin første sjanse da Morten Thorsby laget frispark. Janis Ikaunieks skjøt fra 25 meter, og André Hansen slo til corner.

Ved pause var supportergjengen bak det ene målet de eneste latvierne som hadde imponert, men hjemmelaget yppet seg fra start i den andre omgangen. Et lite kvarter var det vertene som presset, uten at det ble virkelig farlig.

Solbakken byttet inn Alexander Sørloth og Patrick Berg, og Norge festet grepet igjen. Haaland og Sørloth kom til hver sin store sjanse før Moi i det 66. minutt punkterte kampen med et fint skudd i hjørnet, selvsagt satt opp av Meling.

– Jeg tror Birger var litt irritert etter at jeg misset første gang, og han sa jeg skyldte ham en assist. Jeg fikk en veldig god pasning, hadde en god førsteberøring og la den i lengste, sa Moi.

Flere hadde sjansen til å øke seiersmarginen ytterligere. De største sjansene hadde King på overtid da han to ganger ble servert av Mats Møller Dæhli. Han burde hatt både sitt 18. og 19. landslagsmål, men først traff han stolpen, så tråkket han på ballen.

Nå gjenstår bare å ta tre poeng hjemme mot Gibraltar tirsdag før Norge skal til Tyrkia.

– Kampen mot Latvia er vanskeligere enn den foran 50.000 i Tyrkia hvor de har maks press på seg og vi kan spille på både det ene og det andre, sa Solbakken til spillerne. Stemmer det, kan det bli gøy neste måned.

