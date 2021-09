sport

Det betyr at det ikke blir startplass for Alexander Sørloth, som måtte stå over mot Nederland på grunn av gule kort.

Ajer havnet overraskende på benken mot Nederland, men mot Latvia velger Ståle Solbakken den spillsterke Premier League-proffen framfor Andreas Hanche-Olsen. Thorstvedt spiller på topp med Erling Braut Haaland, mens Mohamed Elyounoussi flyttes ned på venstre flanke og skyver Jens Petter Hauge ut på benken.

Ellers er det ny tillit til de ni øvrige som startet 1-1-kampen på Ullevaal onsdag. Kaptein Martin Ødegaard må igjen ut på kant fra start. Onsdag ble han flyttet inn sentralt da Norge la om til 4-5-1 i pausen.

Latvia må unnvære sin utestengte kaptein og midtstopper Antonijs Cernomordijs. Inn på hans plass kommer Igors Tarasovs, mens den andre midtstopperen Kaspars Dubra overtar kapteinsbindet.

Fyrtårn på benken

Det er ytterligere to endringer i Latvias lag fra onsdagens seierskamp mot Gibraltar. Den 1,98 meter høye angrepsspilleren Ståle Solbakken advarte mot, Roberts Uldrikis, havnet på benken. Vladimirs Kamess kommer inn i laget. Ellers tar Kriss Karklins plassen til Arturs Zjuzins på sentral midtbane.

Slik laget er satt opp, spiller Kamess på kant, mens Janis Ikaunieks tar Uldrikis' plass som hengende spiss bak Vladislavs Gutkovskis. Sistnevnte scoret to mål mot Gibraltar.

Norge starter dagen på 4.-plass i sin gruppe, men vil med seier toppe tabellen iallfall noen timer, ettersom de to andre kampene har avspark 20.45. Norge vil da også klatre minst én plass (ettersom poenglike Nederland og Montenegro møtes) og være maks ett poeng bak gruppelederen etter halvspilt kvalifisering.

Det har regnet mye av dagen i Riga, og på ettermiddagen blåste også et friskt haglvær inn over Latvias hovedstad. Daugava stadion er åpen på den ene siden og utsatt for vind.

Norge (4-4-2):

1 André Hansen – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 2 Morten Thorsby, 6 Mathias Normann, 11 Mohamed Elyounoussi – 19 Kristian Thorstvedt, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 13 Per Kristian Bråtveit – 7 Joshua King, 8 Patrick Berg, 9 Alexander Sørloth, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 16 Ruben Gabrielsen, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Aron Dønnum, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Andreas Hanche-Olsen.

Latvia (4-2-3-1):

1 Pavels Steinbors – 11 Roberts Savalnieks, 18 Igors Tarasovs, 4 Kaspars Dubra (kaptein), 13 Raivis Jurkovskis – 8 Eduards Emsis, 21 Kriss Karklins – 7 Vladimirs Kamess, 10 Janis Ikaunieks, 14 Andrejs Ciganiks – 22 Vladislavs Gutkovskis.

Reserver: 12 Roberts Ozols, 23 Richards Matrevics – 2 Vladislavs Sorokins, 3 Marcis Oss, 5 Renars Varslavans, 6 Elvis Stuglis, 9 Davis Ikaunieks, 15 Vladislavs Fjodorovs, 16 Alvis Jaunzems, 17 Arturs Zjuzjins, 19 Raimonds Krollis, 20 Roberts Uldrikis.

Dommer: David Fuxman, Israel.

