Bale med hat trick da Wales slo Hviterussland

Real Madrid-spilleren hadde scoret to mål på straffe i VM-kvalifiseringskampen før det tredje kom på overtid, på stillingen 2-2. Den nysignerte Leeds-spilleren Daniel James fant Bale, som hamret til på halvvolley med venstrefoten.

Bale så ikke ut til å få et kjempetreff, men ballen snek seg i mål, via hanskene til Sergey Chernik. Scoringene var hans 34., 35. og 36. for Wales på 98 landskamper. Hat tricket var i tillegg Bales første for Wales, men det var også hans første scoringer for Wales på 13 kamper.

De tre særs viktige poengene gjør at Wales står med seks poeng etter tre kamper. Belgia topper gruppen med ti poeng etter fire kamper, mens Tsjekkia er nummer to med sju poeng etter fire kamper.

Wales har spilt i to EM på rad, men ikke i et VM siden 1958. Med andre ord begynner det å bli en god stund siden de sist spilte i et verdensmesterskap.

