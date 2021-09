Formel 1: Verstappen suste inn til VM-ledelse og populær hjemmeseier

sport

I solskinnet freste Verstappen inn til tidenes første hjemmeseier på F1-banen i Zandvoort. Den tok Red Bull-stjernen forbi Lewis Hamilton med tre poeng i sammendraget.

– Dette er utrolig. Det er aldri enkelt å leve opp til så store forventninger, så jeg er glad for at jeg vant og har tatt over sammenlagtledelsen, sa 23-åringen etterpå.

Verstappen startet løpet i beste startspor. Dagen før vant han sin sjuende kvalifisering for sesongen, og søndag fikk han umiddelbart et forsprang på mange meter.

En stund ble Verstappen og Hamilton utfordret av Valtteri Bottas, men snaut halvveis var den finske Mercedes-føreren hektet helt av i tetkampen.

Jaget sin 100. seier

Bottas tapte blant annet mange sekunder på en unnamanøver da Sebastian Vettel snurret i en sving og plutselig sto sidelengs i veibanen. I tillegg gamblet han på at kun ett dekkskifte ville holde hele veien.

Red Bull lyktes derimot godt med dekktaktikken. Etter den 41. runden byttet Verstappen til harde dekk da han var innom depotet for andre gang i løpet.

Hamilton jaktet på sin 100. seier, men verdensmesteren fra de fire siste årene kom til kort i duellen med Verstappen. Briten ble slått med nesten 21 sekunder.

Verstappen kjørte inn til sin 17. karriereseier foran et enormt folkehav. Sju av dem har kommet denne sesongen.

– For et løp og for et publikum. Gratulerer til Max. Jeg ga alt jeg hadde, men han var for rask, sa Hamilton etter løpet.

Fulgte ikke ordre

På tampen ble det lagdrama mellom Hamilton og Bottas. Sistnevnte nektet å følge stallordre fra Mercedes om ikke å gå for beste rundetid. Det valget truet Hamiltons jakt på det samme VM-poenget. På sisterunden lyktes det tittelforsvareren å sette bestetid.

Episoden øker bare spekulasjonene rundt Bottas' framtid. Han er i det siste blitt koblet bort fra Mercedes.

Søndagens omgivelser ble god Formel 1-reklame. I strålende vær fulgte 69.000 publikummere racet, og flesteparten av dem var oransjekledde og heiet på hjemmehelten Verstappen. Det var en stor kontrast til Belgias Grand Prix sist helg, der dårlig vær og regntunge forhold spolerte festen.

Nederlands Grand Prix var søndag tilbake på F1-programmet for første gang siden 1985. Inntil i år var legenden Niki Lauda siste vinner av løpet.

(©NTB)