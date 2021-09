sport

NRK melder at det skjer på grunn av et par strykninger. Grøvdal var opprinnelig ikke kvalifisert for finalen etter som hun bare var ranket som nummer tolv, og det bare er plass til ti i finalen.

Jakob Ingebrigtsen er kvalifisert for både onsdagens 5000 meter og torsdagens 1500 meter. Det er uklart om han stiller på begge distanse.

Karsten Warholm skal løpe 400 meter hekk, og det samme skal Amalie Iuel gjøre i et løp i forkant av selve DL-stevnet.

