Maanum slo Reiten på første forsøk i Arsenal-seier

sport

Regjerende mester Chelsea hadde ikke tapt en bortekamp på 39 ligakamper før møtet med naborival Arsenal, men vertene gikk respektløst til verks og trakk det lengste strået.

Arsenal skjøt ut av startblokkene, og den nederlandske superspissen Vivianne Miedema sendte «Gunners» i føringen allerede 13 minutter ut i den nye ligasesongen.

To minutter før pause var lagene like langt. Erin Cuthbert bredsidet inn utligningen etter at Chelsea hadde bitt seg fast etter en offensiv dødball.

Bethany Mead banket inn to nye Arsenal-scoringer innen en time var passert. Hun så da ut til å ha avgjort åpningskampen, men kun fire minutter senere reduserte Chelsea ved dansken Pernille Harder.

Chelsea satte inn en ordentlig sluttspurt, men storfavoritten klarte aldri å fullføre snuoperasjonen. Dermed var Chelseas første åpningstap siden 2015 et faktum.

Reiten ble erstattet av Jonna Andersson åtte minutter før full tid. Hun får mulighet til å revansjere tapet mot Everton i neste runde. Maanum spilte samtlige minutter søndag. Arsenal møter Reading i neste seriekamp.

(©NTB)