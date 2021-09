Moi slapp babynyhet etter scoring: Hadde ikke snakket med kona om det

sport

Det røpet han med ballen under trøya da han scoret for Southampton mot Newcastle sist helg, og med en påfølgende Instagram-melding.

– Jeg hadde ikke planlagt den feiringen. Jeg hadde ikke snakket med kona om det heller, så hun fikk seg en overraskelse, men det var jo en god en. Vi hadde bare fortalt nærmeste familie at vi venter barn, og nå fikk jo resten av verden vite det, sa han etter 2-0-seieren i Riga.

Der var han høyt og lavt gjennom hele kampen. Han herjet med det latviske forsvaret og scoret målet som punkterte kampen på en dag da bare norsk sjansesløsing forhindret en norsk storseier.

Samtidig jobbet han steinhardt defensivt og bidro til at Latvia ble fullstendig utklasset.

– Jeg tror mange ser på meg bare som en angrepsspiller og ikke får med seg den defensive jobben, alle meterne jeg legger ned. Jeg føler meg i veldig god form fysisk, sa han.

Den følelsen deler landslagssjef Ståle Solbakken.

Ekstrem form

– Moi er i ekstrem fysisk form. Jeg har fulgt ham i sesongoppkjøringen for Southampton, og han var veldig god. Jeg var overrasket over at han ikke fikk starte for dem fra sesongstart. Han har ekstrem kapasitet og løper veldig mange høyintense meter, sa han.

– Han er en hardt arbeidende lagspiller, og det går an å bruke ham selv når han ikke lykkes med ballen slik han gjorde i dag.

Moi har kjempet seg gjennom en periode med sportslig motgang og viser igjen hvor god han kan være.

– Vi visste at Latvia kom til å ligge lavt og kontre. De var farlige bare når vi gjorde feil og ga dem frispark. Ellers var det en veldig god bortekamp. Det kunne fort blitt fire eller fem-null om vi ikke hadde slurvet litt på siste tredel, men vi fikk de tre poengene, sa 27-åringen.

Han skrøt av Solbakkens peptalk som har fått stor oppmerksomhet etter at fotballforbundet la den ut i sosiale medier.

Lidenskap

– Ståle har mye lidenskap, og det smitter over på spillerne. Han sier ofte de riktige tingene og treffer med kampplanen. Vi trenger peptalkene hans, han må ikke slutte med det. Vi steppa opp ved å være mer fysiske og tøffere med hverandre, sa Moi.

Han var involvert i mange norske sjanser før han punkterte kampen midtveis i 2. omgang.

– Jeg tror Birger (Meling) var litt irritert etter at jeg misset første gang han spilte meg fram, og han sa jeg skyldte ham en assist. Han ga meg en veldig god pasning. Jeg fikk en god førstetouch og la den i lengste, sa han.

– Når jeg ser rundt meg i garderoben, ser jeg masse kvalitet og masse talent. Det handler om å få det ut i kamp. Vi har hatt mange viktige landskamper de siste årene og «choka» på slutten. Denne gjengen har vært sammen over tid, og jeg har stor tro på laget og trenerteamet, fortsatte han.

– Vi har fortsatt noen tøffe oppgaver foran oss. Først skal vi ta Gibraltar (tirsdag), så blir det en veldig viktig høst.

