Sagøy tapte bronsekampen mot Ma i Paralympics-badminton

Ma vant det første settet 21–12. I det andre settet vant den kinesiske spilleren 21–5. Dermed ble det ingen medalje til Sagøy.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det litt tøffere for henne og ikke så tøft for meg. Det er synd, men sånn er det. Hun fortjener den tredjeplassen i dag. Jeg gjør det ikke, sier Sagøy til NRK.

Hun gjorde flere småfeil som kostet mange poeng i andre settet, og så noe frustrert ut.

– Jeg blir ikke så glad når jeg gjør så mye feil. Ting kunne gått bedre, og da klarer jeg ikke å «fake» et smil, sier hun.

Sagøy kjempet om bronsemedaljen etter å ha blitt slått ut i semifinalen ett døgn tidligere.

23-årige Sagøy, som representerer Kristiansand Badmintonklubb, vant alle sine kamper i gruppespillet i SL4-klassen.

