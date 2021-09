sport

– Hvis vi skal summere opp, har vi spilt fire tvers gjennom bunnsolide kamper, samt en der vi slapp inn noen voldsomt lette mål mot Tyrkia (0-3 i mars). Vi kan ikke ta med treningskampene i Málaga i juni, dem kan vi ikke dømmes etter, sa han etter 2-0-seieren mot Latvia.

Norge har vunnet borte mot gruppas tre svakeste lag (Gibraltar, Montenegro og Latvia), med sammenlagt målscore 6-0. I tillegg ble det 1-1 mot gruppefavoritt Nederland i Solbakkens Ullevaal-debut som landslagssjef.

– Vi kan ikke ta med treningskampene i Málaga i juni (1-0 mot Luxembourg og 1-2 mot Hellas). Da kom alle proffene fra 14-16 dagers ferie, så forutsetningene for å prestere som enkeltspillere og lag var ikke der. Den samlingen var mest for å bli kjent med hverandre. Det vi må dømmes etter er hva vi gjør i kvalifiseringen.

Etter fem kvalifiseringskamper har Norge 10 poeng og henger med for fullt i kampen om sin første sluttspillplass på 22 år. Men det er mye igjen å gjøre.

Snart på topp igjen?

Norge toppet tabellen i nesten tre timer etter seieren i Riga. Så vant Nederland 4-0 over Montenegro og Tyrkia 3-0 over Gibraltar. Alt tyder på at de tre lagene vil gjøre opp om gruppas ene VM-plass og om 2.-plassen som gir omspill.

Tyrkia er ett poeng foran Nederland og Norge. Begge rivalene har klart bedre målforskjell enn det norske laget, som kan gjøre noe med det mot Gibraltar på Ullevaal tirsdag.

Samtidig med den kampen spiller Nederland mot Tyrkia i Amsterdam. Det betyr at norsk seier tirsdag vil føre Solbakkens lag iallfall opp til 2.-plass før den neste samlingen, og om det blir uavgjort på Johan Cruijff Arena kan Norge klatre helt til topps.

Solbakken liker forutsetningene foran manndomsprøven på Fenerbahçe stadion i Istanbul 8. oktober, dit kommer Norge uten bortetap på to og et halvt år (seks seire og tre uavgjorte siden 1-2 mot Spania i mars 2019).

Heksegryte

– Vi vet at vi kommer til en heksegryte, men også at det godt kan hende at vi er foran Tyrkia på tabellen. Det vil være enormt press og trøkk på dem, og vi har vist at vi kan spille på forskjellige måter. Vi er gode med ballen i etablert angrep (som mot Latvia), og vi kan kontre (som not Nederland). Det åpner for ulike kampplaner ut fra hva vi opplever, sier han.

– Det blir en spennende taktisk utfordring. Men trolig tåler vi ikke å tape.

Norge tåler definitivt ikke å avgi poeng i tirsdagens kamp på Ullevaal.

– Mot Gibraltar blir det nok seier 999 ganger av 1000, eller iallfall 99 av 100. Vi må gjøre alt for at tirsdag ikke blir den 1000. gangen, sier Solbakken.

Landslaget fløy hjem til Norge allerede lørdag kveld og forbereder seg til samlingens siste kamp i kjente omgivelser.

