Soleklar finaleseier til Magnus Carlsen

sport

Han trengte ikke engang det siste partiet for å avgjøre til sin fordel. Carlsen var langt bedre enn motstanderen.

Lørdag vant han 2,5-1,5 i den første av to finaledager, og det betydde at utgangspunktet foran søndagens nettpartikamper i hurtigsjakk var det aller beste.

Enda bedre ble det da Carlsen herjet med Artemjev med hvite brikker i den første av søndagens finalepartier. Lenge var det et spennende og strategisk parti, men Artemjev brukte ofte litt for mye tid. Russeren ble tvunget til å gjøre feil, og det straffet seg mot den regjerende verdensmesteren. Magnus Carlsen var best i de avgjørende posisjonene.

I det andre partiet var Carlsen presset fra start, men som så ofte før kom nordmannen sterkt i sluttspillet og reddet inn remis.

I det tredje partiet ville det holde om Carlsen holdt unna til remis med hvite brikker. Det ble mer enn som så. 30-åringen kjørte over Artemjev og vant komfortabelt.

Dermed var finaleseieren allerede i boks, og det var ikke nødvendig å spille det fjerde og siste partiet.

Magnus Carlsen har hittil vunnet tre av ni turneringer i Champions Chess Tour. Den tiende og siste går i gang om en snau måned.

Tirsdag starter Norway Chess i Stavanger.

(©NTB)