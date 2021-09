sport

Kampen ble stoppet da brasiliansk politi og helsemyndigheter gikk ut på banen i São Paulo søndag. Årsaken var at helsemyndighetene mener at de fire Argentinas-spillerne som spiller i Premier League, brøt karanteneplikten ved å møte opp til kampen.

Søndag kveld norsk tid meldte Conmebol (Det søramerikanske fotballforbundet) at kampen er utsatt på ubestemt tid. Både kommissæren og dommeren kommer til å levere en rapport til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Fifa kan bekrefte at VM-kvalifiseringskampen mellom Brasil og Argentina er stoppet. Ytterligere detaljer vil komme etter hvert, opplyser Fifa.

Natt til mandag ble det rapportert at det argentinske laget allerede har forlatt Brasil.

– Løy

Både Fifa og Conmebol hadde gitt sin godkjenning til at Premier League-proffene Emiliano Martínez, Emiliano Buendia (begge Aston Villa), Cristian Romero og Giovani Lo Celso (begge Tottenham) kunne spille oppgjøret. Men det ville ikke helsetilsynet i Brasil, Anvisa, godta.

Argentina-laget reiste inn i Brasil bare timer før storkampen, men landet slipper ikke inn utenlandske personer som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene.

De nevnte fire spillerne reiste nettopp fra England til Sør-Amerika for å spille VM-kvalifiseringskampene. En rekke andre Premier League-klubber har holdt igjen spillere hjemmehørende i for eksempel Brasil på grunn av koronasituasjonen i landet.

Ifølge brasilianske myndigheter skal Argentina-spillerne ha løyet om at de ikke har vært i Storbritannia den siste tiden for å få innpass i Brasil. Myndighetene anser spillerne som «en betydelig helserisiko».

Ampert

Det oppsto klammeri og krangling ute på gressmatten i en periode da både politiet og helsemyndighetene tok seg inn på banen. Det skjedde da det var spilt bare sju minutter av oppgjøret.

Superstjernene Lionel Messi (Argentina) og Neymar (Brasil), som begge spiller i Paris Saint-Germain, diskuterte med personer fra de brasilianske myndighetene uten å komme noen vei. Deretter beordret Argentina-trener Lionel Scaloni hele laget til å gå i garderoben.

– Hvorfor startet de kampen for så å stoppe den etter fem minutter? VI har vært på stadion i en time. De kunne ha fortalt oss dette, kunne man høre Messi si midt i forvirringen som ble fanget opp av TV-kameraer.

Brasils fotballpresident Ednaldo Rodrigues var heller ikke spesielt fornøyd.

– Med all respekt for Anvisa så kunne de ha løst dette problemet tidligere, ikke ventet på at kampen skulle starte, sier han.

