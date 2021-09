Ullevaal så godt som «utsolgt»

sport

Etter at bare 7000 tilskuere kom inn på Nederland-kampen, ble det åpnet for et maksantall på 10.000 til Gibraltar-oppgjøret tirsdag.

– Det er 50 plasser igjen. De går nok ganske fort, opplyser billettansvarlig Merete Prestkvern i Norges Fotballforbund til NTB mandag morgen.

Norge spilte 1-1 mot Nederland og slo Latvia 2-0. Det betyr at laget til Ståle Solbakken har ti poeng og deler andreplassen med nederlenderne. Tyrkia topper med elleve poeng.

Senere i høst skal Norge spille borte mot Nederland og Tyrkia og hjemme mot Latvia og Montenegro.

Puljevinneren er sikret VM-plass. Toeren får en ny sjanse i en omspillsfase.

