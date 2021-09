Bråthen-saken: Forbundspresidenter reagerer på hoppsponsorenes utspill

sport

Seks av sponsorene til hopplandslaget gikk fredag ut med meldingen om at de vurderer å ikke fornye kontrakter ut over denne sesongen om ikke konflikten mellom skiforbundet og Bråthen blir løst slik at Bråthen får fortsette i stillingen når den nåværende kontrakten utløper til våren.

De mer enn antydet at de ville lete etter andre måter å støtte hopperne på.

– Utgangspunktet mitt er veldig enkelt. Det handler om idrettens autonomi og selvbestemmelse, og det kan jeg si både som politiker og idrettspolitiker. Idretten har sin egen demokratiske prosess, og da mener jeg det er problematisk at sponsorer skal gå inn å diktere hva idretten skal gjøre. Det er problematisk at de blander seg inn i hvordan idretten skal prioritere. Det er noe jeg ikke har sansen for, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Pettersen er også stortingspolitiker for Høyre (H).

Idrettspolitikeren Pettersen sier at temaet var oppe i pausene og på gangen blant mange politikere og idrettsledere som var samlet på Nasjonal idrettspolitisk arena (Nipa) i Ørland i Trøndelag sist uke.

– Uten at jeg kjenner saken i skiforbundet, men når det handler om hvem som skal ansettes på nivå tre i idretten, så må jeg være så ærlig å si at dette fremstår som en diktering. Jeg tror mange deler den oppfatningen at dette er en innblanding som truer idrettens selvstendighet.

Diskusjon

– Er dette noe du har opplevd i din idrett ishockey?

– Ikke på samme måte, men vi hadde en liten diskusjon knyttet til Narvik Hockey som ut fra våre retningslinjer ble sendt ned i 1.-divisjon etter koronasesongen og koronaretningslinjene. Der var det nok noen meninger der ute, men det var meninger vi valgte å ikke å ta hensyn til.

Håndballpresident Kåre Geir Lio er av samme oppfatning som ishockeypresidenten.

– Det er ingen tvil om at idrettens lovverk er tydelig på at på dette området, organisasjon, utvikling og ansettelser, er det idretten selv som styrer gjennom regelverket som gjelder for norsk arbeidsliv. Jeg kan overhodet ikke se for meg at sponsorene til håndballforbundet skulle mene noe om en nivå tre-ansettelse. Det kan jeg ikke forestille meg at skulle skje.

Rolleskille

Lio mener det er godt at man skille roller godt, både innenfor idretten, og også mellom idretten og omkringliggende institusjoner, for eksempel en sponsor.

– Det er også slik at vi i Norge er tydelig på at pengemakt knyttet til OL. VM, Qatar og så videre, ikke skal ha innflytelse. Hvorfor skal vi ha det i Norge slik som sponsorene til skiforbundet prøver å få til? Det synes jeg ikke noe om.

Hoppsponsorene sier til NTB at de ikke har noen kommentar til Lio og Pettersens holdning ut over det som ble sagt i pressemeldingen sist fredag.

