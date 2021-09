Bråthens fagforening varsler søksmål mot Skiforbundet

sport

Bråthens fagforening Handel og Kontor truer Norges Skiforbundet med søksmål, dersom de ikke oppnår enighet rundt stillingen til sportssjef Bråthen.

– 17 år i samme jobb er ikke lenger midlertidig. Vi anser Bråthen som fast ansatt. Dette er også et viktig prinsipp for HK (Handel og Kontor) i Norge, sier han til NRK om Bråthen, som har vært sportssjef for hopperne siden 2004.

Via sin advokat Marit Håvemoen har Bråthen allerede varslet søksmål mot skiforbundet som følge av at han krever fast ansettelse som sportssjef.

