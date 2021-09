Carlsen reddet inn seier i dramatisk Norway Chess-åpning

sport

Carlsen kontrollerte inn remis med svarte brikker i det klassiske partiet mot 18-åringen Firouzja, men da duellen skulle avgjøres i armageddon, så det ut til å gå galt for den norske verdensmesteren.

Under kraftig tidspress med svarte brikker havnet Carlsen så bakpå at sjakkcomputeren vurderte Firouzjas seierssjanse til 94 prosent. Men det stokket seg for den unge franskmannen da de små sekundene løp av gårde.

– Det var det som var håpet på slutten, for stillingen var jo helt tapt, kommenterte Carlsen overfor TV 2.

Etter et par misser på slutten endte Firouzja opp med å godta remis. Dermed vant Carlsen armageddon-partiet ettersom svart får seier ved remis.

Aryan Tari fikk en tung start med hvite brikker i turneringen i Stavanger. Det så bra ut for nordmannen i starten av partiet, men han ble etter hvert utspilt av ungareren Richard Rapport og tapte.

