Haalands scoringsshow – tolv Norge-mål på 368 dager

Det første kom 4. september i fjor mot Østerrike. Mot Gibraltar (5-1-seier) var han der han skulle tre ganger med venstrefoten. Han fikk pasninger fra Kristian Thorstvedt og Alexander Sørloth før scoringene i 1.-omgangen.

Det burde vært minst ett til etter pause for Haaland, men ballen ville nesten uforståelig ikke inn for ham da før på overtid.

– Det som er bra, er at vi spiller som hvert minutt er det siste. Vi gjorde det vi ble enige om, sa landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– Erling er det råeste vi har sett i norsk fotball. Jeg ser ingen grunn til at det skal stoppe. Ikke noe taler for at han ikke kommer til å passere alle (i Norge), sa Solbakken om Haaland.

Om en måned spiller Norge en virkelig nøkkelkamp i VM-kvalifiseringen borte mot Tyrkia, og det er bare å håpe at Haaland slipper unna skader fram til da.

Jørgen Juve er tidenes toppscorer på A-landslaget (33 mål på 45 kamper). Han spilte siste gang i 1937.

Dette er Haaland landslagsscoringer:

Østerrike (1-2, én)

Nord-Irland (5-1, to)

Romania (4-0, tre)

Luxembourg (1-0, én)

Nederland (1-1, én)

Latvia (2-0, én)

Gibraltar (5-1, tre)

