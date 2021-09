sport

Stefan Strandberg og Morten Thorsby, som begge blir utestengt mot Tyrkia om de får gult kort tirsdag, spares. Thorsby er ikke engang på benken.

Ørjan Nyland får sjansen i mål i sin første landskamp siden 2019, mens Andreas Hanche-Olsen tar plassen til Strandberg og Patrick Berg kommer inn for Thorsby.

Alexander Sørloth spiller også fra start som en av tre spisser (ved siden av Erling Braut Haaland og Mohamed Elyounoussi), og Mathias Normann må følgelig ta plass på benken.

Solbakken brukte to spisser fra start mot Nederland, én i 2. omgang av den kampen og i bortekampen mot Latvia, men han sa på pressemøter at valget er mellom en, to og tre. Tirsdag velger han tre i en kamp der Norge kan ha en gyllen sjanse til å pynte på målforskjellen.

Kristoffer Ajer spiller sin 25. landskamp og får dermed gullklokka.

Ved siden av Strandberg og Thorsby har også lagkaptein Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi gult kort og må holde seg på god fot med dommeren for å unngå karantene i Istanbul. Det samme gjelder Stian Gregersen, som er norsk reserve.

Keeperhelten ute

Gibraltars førstekeeper Dayle Coleing, som har startet fire av fem kamper i kvalifiseringen og imponerte i hjemmekampen mot Norge i mars (da han blant annet reddet alle Erling Braut Haalands forsøk), er ikke i troppen. Kyle Goldwin vokter målet.

Gjestenes landslagssjef Julio Ribas pleier å gjøre store endringer fra kamp til kamp, og han bytter fem mann fra 0-3-tapet mot Tyrkia lørdag. Ett av dem var uunngåelig, da angriperen Tjay de Barr er utestengt.

Forsvareren John Sergeant har i likhet med Norges venstreback Birger Meling spilt hvert minutt så langt i kvalifiseringen. Kaptein Scott Wiseman, som spiller ved hans side i forsvaret, er Gibraltars nest mest brukte spiller.

Gibraltars lag er satt opp i 4-3-3-formasjon, men vil trolig heller se ut som 4-5-1 eller 5-4-1.

Norge (4-3-3):

12 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 21 Andreas Hanche-Olsen, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Patrick Berg, 19 Kristian Thorstvedt – 9 Alexander Sørloth, 23 Erling Braut Haaland, 11 Mohamed Elyounoussi.

Reserver: 1 André Hansen, 13 Per Kristian Bråtveit – 2 Stian Gregersen, 4 Stefan Strandberg, 6 Mathias Normann, 7 Joshua King, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 16 Fredrik Aursnes, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Aron Dønnum, 20 Mats Møller Dæhli.

Gibraltar (4-5-1):

1 Kyle Goldwin – 5 Louie Annesley, 4 John Sergeant, 6 Scott Wiseman (kaptein), 22 Graeme Torrilla – 10 Julian Valarino, 18 Anthony Hernandez, 2 Ethan Jolley, 16 Aymen Mouelhi, 9 Reece Styche – 17 Kian Ronan.

Reserver: 13 Bradley Banda, 23 Jamie Robba – 3 Joseph Chipolina, 7 Richard Felipes, 8 Mohamed Badr, 11 Alain Pons, 12 Kelvin Morgan, 14 Roy Chipolina, 15 Ethan Santos, 20 Jamie Bosio, 21 Jamie Coombes.

Dommer: Nikolas Neokleous, Kypros.

