Ungarsk bakspiller til Vipers

sport

Tomori har signert for sesongen 2021/22. Hun har vært vært klubbløs etter at kontrakten hennes med Siofok utløp i sommer, skriver Vipers på hjemmesiden.

Tidligere har den 1,87 meter høye Tomori blant annet spilt for Györ der var med å vinne mesterligaen tre ganger.

- Jeg er veldig glad for å signere for Vipers. Jeg har hatt lyst til å spille utenfor Ungarn i mange år, og jeg er veldig glad for at muligheten bød seg i Vipers. Kulturen virker spennende, og jeg tror livet i Norge kan passe meg bra.

(©NTB)