– Det var en virkelig tøff kamp. Jeg er veldig glad for å ha kommet meg videre, sa Raducanu.

18-åringen måtte gjennom kvalifisering for å komme inn i Grand Slam-turneringen, og er nå bare en kamp unna finalen.

I oppgjøret mot sveitseren Bencic, seedet som nummer elleve, vant Raducanu i strake sett. Førstesettet vant hun 6-3 før hun avgjorde med 6-4 i det neste.

Raducanu var rangert som nummer 150 i verden før US Open. Nå har hun spilt seg helt opp i verdenstoppen.

Det har kun skjedd tre ganger tidligere at en kvalifikasjonsspiller har kommet seg til semifinalen i en Grand Slam-turnering for kvinner. Det er første gang det skjer i US Open.

Nervøs – så suveren

Onsdag virket 18-åringen nervøs i åpningen, og hun ga fra seg første serveparti og havnet under 1-3. Så viste Raducanu mental styrke da hun hevet seg og var suveren i resten av settet.

Briten vant de fem neste gamene og kunne serve settet hjem til 6-3.

I andre sett brøt hun Bencics serve til ledelse 3-2. Raducanu kunne dermed serve hjem seieren til 6-4.

18-åringen er blitt av de største kometene i tennissporten. Hun var rangert som nummer 338 før Wimbledon, der hun imponerte ved å ta seg til fjerde runde.

Med prestasjonen i US Open er det klart at eventyret fortsetter. I semifinalen venter en duell mellom enten fjerdeseedede Karolína Plísková eller greske Maria Sakkari, seedet som nummer 17.

Kan bli historisk

Dersom hun går til finalen blir hun den første som har klart det i en Grand Slam-turnering etter å ha vært gjennom kvalifisering.

Hun kan også bli den første britiske kvinnen som vinner en Grand Slam-tittel siden Virginia Wade klarte det i 1977. Hun er den yngste semifinalisten i US Open siden Maria Sjarapova i 2005.

– At så mange unge spillere gjør det bra her nå, viser hvor sterk den neste generasjonen er. Jeg er her bare for å bry meg om det jeg kan gjøre noe med, og det er min egen reise, sa Raducanu.

