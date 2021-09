Tennis: Overraskelsesmannen Alcaraz (18) røk ut med skade

sport

Auger-Aliassime ledet 6-3, 3-1 da Alcaraz måtte kaste inn håndkleet.

– Det er skikkelig tøft å avslutte en flott turnering på denne måten. Jeg hadde ikke noe annet valg. Jeg må ta vare på kroppen og holde meg i god form. Jeg følte meg ikke bra nok til å fortsette, sa han.

Alcaraz var den yngste kvartfinalisten i US Open på 58 år. Som nummer 55 på verdensrankingen slo han blant annet ut verdenstreer Stefanos Tsitsipas i den tredje runden.

Strekken i den høyre lysken kom etter to strake femsettskamper for 18-åringen, som erkjente at han kjente at det lugget litt allerede før kampen.

Nå venter Daniil Medvedev i semifinalen for Auger-Aliassime. Medvedev slo Casper Ruuds overmann Botic van de Zandschulp i kvartfinalen.

(©NTB)