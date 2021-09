Thorstvedt: – Bra, men ikke bra nok

sport

– Det var bra, men ikke bra nok. Vi hadde håpet å score flere mål, sa han på pressekonferansen.

– Vi er gode mot etablert forsvar. Gibraltar lå lavt, men vi skapte veldig mange sjanser mot dem. Det var effektiviteten det sto på.

Uefas statistikk viste at Norge hadde 43-4 i avslutninger, hvorav 14-2 mellom stengene. Mange av sjansene som ikke resulterte i mål var veldig store. Thorstvedt sa at sjansesløsingen var et tema i garderoben.

– Ja, vi vet at effektiviteten må opp, sa han.

– Vi vet at målforskjellen er viktig, og derfor sto vi på hele tiden. Det er positivt at vi klarte å holde trøkket oppe mot et lavtliggende lag i 90 minutter.

Thorstvedt står nå med to landslagsmål. Begge har kommet mot Gibraltar. Han scoret også i 3-0-seieren i mars.

Lørdag skaffet han straffesparket som ga ledelse i 2-0-seieren i Latvia. Tirsdag scoret han selv 1-0-målet, leverte assist til 2-0-målet og noterte også et skudd i innsiden av stolpen.

