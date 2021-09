Vedvik frigitt av Jacksonville Jaguars: – Det er en del av businessen i NFL

sport

Det bekrefter spilleren selv til NTB. Det skjer bare seks dager etter at klubben signerte ham til lagets treningstropp.

– Jeg skulle gjerne vært i klubben lenger, men det er sånn businessen er. Jeg gikk inn på et møterom og snakket med de i klubben, som fortalte meg at jeg hadde gjort det bra. Det var ingenting jeg hadde gjort som gjorde at jeg ble kuttet, sier Vedvik til NTB fra flyplassen i Jacksonville.

Årsaken til at Vedvik ble kuttet var at Aaron Patrick hadde kommet tilbake fra skade. Han ble kuttet fra laget da han ble skadd, men er nå skadefri og signert til treningstroppen.

– De sa at jeg måtte holde meg klar og at de likte det de hadde sett av meg. Jeg hadde en positiv uke der jeg fikk bevist hva jeg kunne. Jeg konkurrerte mot to andre, vant en jobb og viste til meg selv og NFL at jeg er god nok. Man må sette det litt i perspektiv, ikke bare det faktumet at jeg har blitt kuttet, sier han.

Kan få telefon

Vedvik forteller at klubben fortalte nordmannen at han skulle få en telefon dersom det skjer noe med punter Logan Cooke eller kicker Josh Lambo.

– Men det er sånn de alltid sier. Plutselig signerer de en annen kicker. Men jeg skal holde meg klar, sier Vedvik og forteller at han er på vei til Dallas, der han skal fortsette å trene og holde seg klar, i tilfelle et tilbud dukker opp fra en annen klubb.

Som følge av at han ble kuttet onsdag og ikke tirsdag, fikk han også den første lønningen fra klubben.

– De kunne kuttet meg tirsdag. Da hadde jeg ikke fått noen ting. Det hadde vært kjedelig, selv om jeg ikke bryr meg. Nå har jeg fått 80.000 kroner for den uka jeg var der, samt gratis klær og sko. Det er ikke gærent det. Alt er bra med meg. Jeg satte pris på at de ga meg lønningen, sier han og viser fram Jacksonville-klær fra topp til tå.

Ikke Canada

Han ble draftet til den canadiske ligaen i april, men tror ikke han reiser dit for å spille nå.

– Det blir å holde meg klar i tilfelle noen NFL-lag trenger en backup, som i Jacksonville. Jeg tar dag for dag og vet at jeg er god nok. Jeg hadde vært mer skuffet hvis jeg hadde blitt kuttet fordi jeg ikke hadde vært god nok.

– De måtte signere Patrick igjen. Det hadde mer å gjøre med ham enn med meg, sier Vedvik.

Spilt én kamp

Vedvik ble signert og kuttet like etter fra Washington Football Team i januar i år. Det så lenge ut til å bli Canada og CFL (Canadian Football League) på Vedvik denne sesongen, før nordmannen så ut til å ha funnet seg en ny NFL-klubb like før seriestart.

Vedvik har tidligere vært innom Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers og Washington Football Team.

Nordmannen har bare spilt én kamp i den amerikanske fotballigaen. Det var for New York Jets i 2019 mot Buffalo Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16-17. Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned.

– Jeg gjorde ikke jobben min i den kampen. Jeg var veldig skuffet og fikk beskjed dagen etter om at jeg var ferdig. Jeg forventet at jeg kom til å få sparken. Men mest av alt var jeg skuffet over meg selv, for jeg stiller veldig høye forventninger til meg selv.

