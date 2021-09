Kraftige reaksjoner etter skandalekampen mellom Marseille og Nice

sport

Kampen 22. august var 74 minutter gammel da Marseille-spiller Dimitri Payet ble truffet av en flaske som inneholdt væske. Like etter kastet Payet flasken tilbake, noe som gjorde at situasjonen eskalerte. Flere Nice-supportere løp ned på banen, og en prøvde å sparke til Payet etter hendelsen.

Flere spillere fra begge lag havnet så i basketak med tilskuere. I tillegg ble flere ting kastet inn på banen. Marseille-midtstopper Luan Peres skal ha fått en nakkeskade som følge av hendelsene, ifølge RMC Sport.

Nå er det klart at Marseille-fysioterapeut Pablo Fernandez har blitt utestengt i ni måneder av den franske ligaen. Den strenge straffen har fysioterapeuten fått etter å ha slått til en supporter som hadde tatt seg ut på banen.

Marseille-spillerne Alvaro Gonzalez har blitt utestengt i to kamper, mens Payet har fått en kamps straff. Samtidig er det klart at Nice blir trukket to poeng.

Den franske ligaens disiplinærkomité har besluttet at kampen skal spilles på nøytral bane uten publikum. Det er ikke bestemt hvor og når kampen skal spilles.

