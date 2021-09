Linn Svahns skade mer omfattende enn først antatt

sport

– Operasjon på Linn Svahn viste seg å være helt nødvendig da det ble oppdaget at det var en mer omfattende skade enn den diagnosen vi jobbet ut ifra, sier medisinsk ansvarlig for de svenske landslagsløperne, Per Andersson, i en pressemelding.

– Linns ekstreme trening har bidratt til at hun har fungerte betydelig bedre enn man kan forvente. Som ansvarlig lege har jeg hatt ansvaret for at skaden ikke ble oppdaget tidligere. Det er beklagelig, sier han.

Svahn skadet skulderen for sju måneder siden i verdenscuprennet i Ulricehamn. Operasjon ble gjort fordi rehabiliteringen ikke har gått som ønsket.

– Her og nå trenger jeg å hvile, men jeg er fast bestemt på at jeg skal krige meg tilbake og er samtidig forberedt på at det kan ta tid, sier Svahn i pressemeldingen.

Overfor nyhetsbyrået TT vil verken Andersson eller Svahn spekulere i om sprintstjernen rekker OL i februar.

– Akkurat nå diskuterer vi overhodet ikke konkurranser, sier Andersson.

